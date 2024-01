Huti znów atakują statki. Ataki w rejonie Bab al-Mandab

O 9.15 czasu jemeńskiego w stronę statku poleciał pocisk balistyczny, który nie trafił w cel. Unity Explorer miał mniej szczęścia około godziny 12.35, kiedy poinformował Carneya o trafieniu przez kolejny pocisk. Atak przyniósł lekkie uszkodzenia i żadnych ofiar. Pół godziny wcześniej amerykański okręt wykrył drona lecącego w jego stronę. Finalnie Amerykanie go zestrzelili. W oświadczeniu Dowództwa Centralnego podkreślono, że UAV kierował się na Carneya, ale nie ma pewności, co było jego celem.

Kolejny atak przeprowadzono na kontenerowiec Number 9 (IMO: 9340752, pod banderą Panamy) około godziny 15.30. Atak przyniósł niewielkie zniszczenia bez ofiar w ludziach. Według niektórych dostępnych w internecie danych jednostka ma być powiązana z Zim Integrated Shipping Services – izraelską firmą transportową z siedzibą w Hajfie. Statek szedł z Singapuru do Egiptu.

Godzinę później doszło do kolejnego ataku, tym razem na Sophie II (IMO: 9881366), również wykorzystujący banderę Panamy. Atak nie przyniósł znaczących zniszczeń. Ostatnim incydentem było kolejne zestrzelenie kolejnego drona przez USS Carney w drodze do Sophie II.

Do ataku na Unity Leadera i Number 9 przyznały się siły zbrojne Ruchu Huti. W wydanym jeszcze tego samego dnia oświadczeniu możemy wyczytać, że obie "izraelskie" jednostki nie posłuchały wydawanych przez Hutich ostrzeżeń. Same ataki stanowią kontynuację prowadzonej od 19 listopada polityki atakowania wszystkich statków handlowych powiązanych z Izraelem do momentu przerwania izraelskich operacji w Strefie Gazy. W oświadczeniu brakuje jednak wzmianki o ataku na niszczyciel USS Carney i Sophie II.