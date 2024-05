Próby korwety "Hetman Iwan Mazepa". To największy okręt ukraińskiej marynarki

Korweta "Hetman Iwan Mazepa" to jednostka typu Ada. Są to opracowane w Turcji okręty, zamówione przez turecką (5 jednostek) i pakistańską (3) marynarkę wojenną. Jeszcze przed rosyjskim atakiem dwie jednostki tego typu – "Hetman Iwan Mazepa" i "Hetman Iwan Wyhowski" – zamówiła także Ukraina.

Choć pierwsza z ukraińskich korwet, "Hetman Iwan Mazepa", została zwodowana jeszcze w październiku 2022 roku, do tej pory trwało kompletowanie jej wyposażenia i prace wykończeniowe. Zostały one zakończone i 29 maja okręt rozpoczął oficjalny cykl prób morskich, poprzedzających przyjęcie do służby.