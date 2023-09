Drobnicowiec Amanos: niepokojące manewry na Morzu Czarnym

Dane z AIS pokazują, że drobnicowiec Amanos przypłynął do Izmaila na Ukrainie około dwóch tygodni temu. Spędził tam kilka dni, po czym skierował się do portu Kiliya, również nad Dunajem, po czym 21 sierpnia wyszedł w morze. Co ciekawe, nie jest znany charakter i rodzaj ładunku przewożonego przez jednostkę, co rodzi dodatkowe pytania.