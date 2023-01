Pakistan dostarcza amunicję dla Kijowa. Przesyłka zmierza do Polski

Nagranie opublikowali m.in. analitycy z Ukraine Weapons Tracker na Twitterze. Zrodziło ono pytania, dotyczące sprzedaży broni Ukrainie przez Pakistan. Islamabad nie potwierdził wówczas tych doniesień, ale eksperci byli innego zdania. W październiku 2022 r. TheEurAsianTimes podał, że Pakistan dostarcza Ukrainie broń z pomocą brytyjskich sił powietrznych, co mają potwierdzać pojawiające się raporty. Miały o tym świadczyć m.in. loty brytyjskiego ciężkiego wojskowego samolotu transportowego C-17 Globemaster z Avram Iancu Cluj w Rumunii do Nur Khan, bazy lotniczej Sił Powietrznych Pakistanu, zlokalizowanej w Chaklala, w Rawalpindi. Dziennik "The Economic Times" zaznaczył, że baza Nur Khan była częścią mostu powietrznego używanego przez Wielką Brytanię, który wykorzystywano do przerzutu broni i amunicji na Ukrainę. Dzięki niemu Brytyjczycy omijali przestrzeń powietrzną Iranu i Afganistanu i wykorzystywali przestrzeń powietrzną Azji Zachodniej.

Loty zostały zauważone dzięki popularnym narzędziom do śledzenia tras pokonywanych przez samoloty z włączonymi transponderami. Według TheEurAsianTimes, w sierpniu, w ciągu 15 dni brytyjskie C-17 odbyły 12 lotów. To, co znajdowało się na ich pokładzie, oczywiście pozostaje tajemnicą, ale patrząc na specyfikację samolotów, można wnioskować, że był to najprawdopodobniej sprzęt wojskowy. Maszyny tego typu mogą przetransportować ładunek o wadze sięgającej nawet 77 ton. Jak już informowaliśmy, może to być np. czołg Abrams, 3 śmigłowce bojowe AH-64 Apache, bateria przeciwlotnicza Patriot albo 5 wozów bojowych Stryker. Warto też zaznaczyć, że to właśnie w sierpniu zauważono ukraińskich żołnierzy z amunicją pakistańskiej produkcji.