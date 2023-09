MSPO 2023. Polacy opracowali nieprzeciętną amunicję

Ma to być amunicja programowalna klasy ABM (Air Burst Munition), przeznaczona dla 35-mm armat automatycznych, w tym przypadku AM-35. Projekt naukowo-badawczy jest finansowany ze środków krajowych i współfinansowany przez NCBR w ramach Konkursu nr 12/2022 (okres realizacji: 20.12.2022 – 20.06.2025).

SAP-35 to system w którym czas rozcalenia pocisku wyliczany jest na podstawie parametrów celu i pocisku oraz programowany bezkontaktowo podczas opuszczania lufy. Dzięki temu cele typu BSP mogą być niszczone pojedynczym strzałem. Zastosowane algorytmy, w oparciu o dane z sensorów systemu kierowania ogniem pozwolą na precyzyjne programowanie czasu zadziałania zapalników i takie rozcalenie pocisków, które zwiększy prawdopodobieństwo trafieniu celu.

Użycie w tym pocisku prefabrykowanych odłamków pozwoli uzyskać powtarzalną strefę rażenia, cechującą się dużą przestrzenną gęstością skutecznych energetycznie elementów rażących. Dzięki temu, w porównaniu do innych w Siłach Zbrojnych RP efektorów, uzyskane zostanie wysokie prawdopodobieństwo trafienia celu przy korzystnej wartości współczynnika koszt-efekt.

Zastosowanie systemu z amunicją kal. 35 mm o programowalnym czasie rozcalenia znacznie zwiększa skuteczność ognia, zwłaszcza prowadzonego do celów powietrznych, stanowiąc istotne rozwinięcie możliwości rażenia celów, zwłaszcza BSP klasy mini i mikro, z jednoczesnym zapewnieniem optymalizacji zużycia amunicji.

Skuteczność działania SAP-35 potwierdzona już została badaniami przeprowadzonymi przez PIT-Radwar i Mesko w ramach programu Bateria przeciwlotnicza 35 mm we wrześniu 2019 na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. W testach, które obejmowały strzelanie do celu powietrznego amunicją programowalną, wszystkie cele do ostrzelania, zgodnie z programem badań zostały trafione.