US Navy naprawia okręty wojenne na morzu. Wystarczą części z drukarek

W tej kategorii wiele urządzeń wykorzystuje proszki metaliczne topione razem laserem dużej mocy lub łączone za pomocą ciekłego spoiwa. Jednak ich zastosowanie na okrętach wojennych jest problematyczne ze względów bezpieczeństwa, ponieważ wspomniane proszki są silnie reaktywne i grożą pożarem. US Navy widzi jednak duży potencjał w drukarkach 3D , wykorzystujących do produkcji metal w innej postaci.

Do drukowania tą metodą jest wykorzystywany drut spawalniczy ze stali gatunku 316. Jest on szeroko rozpowszechniony komercyjnie i stosowany na okrętach US Navy do spawania. W przypadku rozpowszechnienia się takich drukarek znakomicie ułatwi to logistykę. Stal nierdzewna 316 charakteryzuje się dużą odpornością na korozję i ma doskonałe właściwości w zastosowaniach morskich.