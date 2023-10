Zbudują drogi światłem słonecznym? Księżycowy plan Niemiec

Regolit, pył księżycowy, stanowi poważne wyzwanie dla pojazdów poruszających się po powierzchni Księżyca. W warunkach niskiej grawitacji, pył ma tendencję do unoszenia się i przedostawania do różnych części sprzętu, co może prowadzić do uszkodzeń. Transport materiałów do budowy dróg z Ziemi na Księżyc byłby niezwykle kosztowny, dlatego naukowcy poszukują alternatywnych rozwiązań.