USA zatopiły własny okręt. Pokazano spektakularne nagranie

Ostrzelanie okrętu odbyło się w ramach międzynarodowych ćwiczeń Rim of the Pacific (RIMPAC) 2022 na Hawajach . W zatopieniu jednostki wzięły udział siły amerykańskie, australijskie, kanadyjskie i malezyjskie.

Zatapianie okrętów-celów , czyli jednostek wycofanych ze służby, to wieloletnia praktyka amerykańskiej marynarki wojennej. Jak pisaliśmy na łamach WP Tech , w trakcie takich ćwiczeń Amerykanie testują najnowocześniejsze rakiety i torpedy. Przykładowo w 2018 r. zniszczono okręt USS Racine (LST-1191). Co istotne, w zależności od intensywności ćwiczeń okręty-cele mogą być niekiedy wykorzystane wielokrotnie.

USS Rodney M. Davis to jednostka klasy Oliver Hazard Perry. Weszła do służby w US Navy w 1987 r. i operowała przez lata na Pacyfiku. Rodney M. Davis jest najnowszym z kilku innych okrętów wycofanych ze służby i zatopionych celowo w ostatnich latach (wśród nich znalazły się m.in. USS Thach, USS Ford, USS Ingraham). Poprzednie jednostki również zostały ostrzelane w ramach ćwiczeń, podczas których Amerykanie i ich sojusznicy ćwiczyli celność w warunkach morskich.