Sojusznicy obiecują kolejne wzmocnienie. Właśnie tego potrzebuje Ukraina

Największą dostawę pocisków przeciwlotniczych – ponad 200 egzemplarzy - zadeklarowała Kanada. Waszyngton obiecał tym razem między innymi pociski systemu NASAMS i zestawy Stinger, a w ubiegłym tygodniu, w ramach inicjatywy USAI, zapowiedział przekazanie wyrzutni i pocisków systemu HAWK oraz pocisków systemu Patriot . Pociski trafią do Ukrainy także z Wielkiej Brytanii, Holandii i Danii, które zawarły w tym celu osobne porozumienie.

Duńczycy z Holendrami będą również odpowiadać za szkolenie ukraińskich pilotów na Fighting Falconach. W ubiegłym miesiącu duński minister obrony Troels Lund Poulsen stwierdził, że szkolenie powinno ruszyć latem, a przeszkolenie na F-16 pilota, który ma już doświadczenie za sterami MiG-a-29, powinno zająć maksymalnie sześć miesięcy. Dania zdała już partnerom raport z przygotowań do szkolenia.

Wracając jeszcze do tematu obrony przeciwlotniczej, przypomnijmy, że w tym tygodniu koncern Raytheon – główny producent Patriota – ogłosił, że do końca przyszłego roku Ukraina utrzyma kolejne pięć systemów przeciwlotniczych tego typu. Do tej pory nad Dniepr trafiły dwie baterie, jedna ze Stanów Zjednoczonych oraz jedna zebrana z elementów niemieckich i holenderskich.