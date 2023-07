Sąsiad Polski podjął decyzję. Zwiększy zakupy amunicji

To prawdziwa katastrofa, bowiem według wymogów NATO państwa członkowskie powinny posiadać zapasy wystarczające na 30 dni intensywnych walk. W przypadku Bundeswehry liczba dostępnych pocisków kal. 155 mm powinna wynosić zatem około 230 tys. Zdaniem źródeł Spiegla stan ten ma zostać osiągnięty do roku 2031. Nie wiadomo, czy te wyliczenia dotyczą zapasów dla obecnie posiadanej artylerii, czy też uwzględniają już jej planowaną rozbudowę, obejmującą miedzy innymi wdrożenie samobieżnych kołowych systemów kal. 155 mm. Już pod koniec ubiegłego roku szacowano, że uzupełnienie niemieckich zapasów wszelkiej amunicji będzie kosztować 20–30 mld euro.

Resort obrony uzasadnia żądanie trybu przyspieszonego "zmienioną sytuacją bezpieczeństwa". W takich warunkach konieczny jest "przyspieszony wzrost zapasów własnych Bundeswehry". Nie jest to jednak koniec interesujących informacji. Według źródeł Spiegla planowane umowy po raz pierwszy mają zawierać "klauzulę dostaw na wypadek kryzysu lub wojny". Ma to być sposób na zabezpieczeń dostaw amunicji dla niemieckich sił zbrojnych w sytuacji, gdy zagrożone może zostać terytorium Niemiec albo kraj będzie musiał wywiązać się ze zobowiązań sojuszniczych. Klauzula zobowiązuje w takich sytuacjach przemysł zbrojeniowy do maksymalnego zwiększenia produkcji. Jak zwraca uwagę serwis NTV, w praktyce oznacza to na przykład wprowadzenie pracy na trzy zmiany.