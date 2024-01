Polacy z nowymi kompetencjami na FA‑50

Południowokoreańska rządowa agencja zajmująca się pozyskiwaniem i eksportem uzbrojenia DAPA poinformowała, że Korea Południowa i Polska będą wzajemnie uznawały wydawane przez oba państwa certyfikaty zdolności do lotu dla poszczególnych egzemplarzy samolotów FA-50. Wśród innych państw, które wzajemnie uznają takie certyfikaty z Koreą Południową są Australia, Francja, Hiszpania i USA.

Porozumienie o wzajemnym uznawaniu certyfikatów zdolności do lotu zostało poprzedzone inspekcjami komisji obu państw w kraju partnerskim. Specjaliści sprawdzali poziom obsługi technicznej, rygorystyczne przestrzeganie procedur i instrukcji postępowania oraz kwalifikacje personelu technicznego. Podpisanie takiego porozumienia jest dowodem najwyższego zaufania z obu stron wobec instytucji partnera i pracujących tam ludzi.

Ponadto w grudniu zawarto porozumienie pomiędzy koreańskim producentem samolotu, a Wojskowym Zakładami Lotniczymi Nr 2 w Bydgoszczy na temat określenia obszarów przyszłej współpracy między oboma przedsiębiorstwami. Docelowo WZL Nr 2 mają być głównym punktem wsparcia logistycznego dla FA-50 użytkowanych przez Siły Powietrzne RP. Utworzenie w Bydgoszczy centrum serwisowego pozwoli na prowadzenie napraw, remontów czy modernizacji samolotów bez potrzeby ich każdorazowego wysyłania do Korei Południowej. Tak głęboka współpraca mogłaby w przyszłości zaowocować przyłączeniem się Polski do programu budowy myśliwca KF-21 Boramae.

Wszystkie te kroki mogą służyć nie tylko realizacji umów z Polską, ale również utworzenia w naszym kraju regionalnego centrum serwisowego dla wszystkich ewentualnych klientów z Europy. Znacznie obniżyłoby to koszty logistyczne znosząc konieczność latania samolotami na serwis na drugi koniec świata. Wśród potencjalnych klientów na FA-50 w naszej części świata wymieniało się Bułgarię, Słowację czy Rumunię. Co prawda wszystkie te państwa zamówiły w ostatnim czasie F-16, a Rumunia chce pozyskać również F-35, to można sobie wyobrazić, że wzorem Polski zdecydowałyby się na połączenie drogich zaawanasowanych wielozadaniowych samolotów bojowych z maszynami tańszymi.