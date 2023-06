Nowe myśliwce dla Iraku

Pierwszym samolotem, o którym myślą Irakijczycy jest JF-17 Thunder. Jest to maszyna opracowana wspólnie przez chińską firmę Chengdu Aircraft Corporation we współpracy z pakistańskim Pakistan Aeronautical Complex. Na świecie JF-17 uchodzi nawet bardziej za samolot pakistański niż chiński , bo w tym ostatnim państwie nie wszedł nawet do uzbrojenia sił powietrznych.

Jesienią 2021 r. wielu użytkowników mediów społecznościowych podało, że kontrakt na dostawę JF-17 został już podpisany. Jednak do oficjalnego ogłoszenia zawarcia umowy nie doszło i tamte informacje należy traktować z dużą ostrożnością . Bardziej prawdopodobne jest, że negocjacje, chociaż są na zaawansowanym etapie, to jeszcze się nie zakończyły.

W końcówce maja pojawiła się również informacja o zainteresowaniu Iraku francuskimi myśliwcami wielozadaniowymi Rafale . Przyczynkiem do tego były zakończone iracko-francuskie ćwiczenia lotnicze "Ababel 1" przeprowadzone w maju. Na potrzeby ćwiczeń francuskie siły powietrzne i kosmiczne wysłały do irackiej bazy Balad trzy myśliwce tego typu. Ze strony irackiej w manewrach udział wzięły myśliwce F-16C/D Fighting Falcon.

Według niektórych informacji Irak jest zainteresowany pozyskaniem co najmniej 14 francuskich samolotów i miał na ten cel już zarezerwować w budżecie 3,2 mld dolarów. Zakup samolotów miałby być spłacany dostawami ropy naftowej do Francji.

Przez wiele lat po wprowadzeniu Rafale do służby we Francji, Dassault nie udało się sprzedać Rafale zagranicznym klientom. Sytuacja ta zmieniła się jednak diametralnie w ciągu pierwszych kilku miesięcy 2015 r. W lutym tego roku Egipt ogłosił zakup 24 samolotów, a zaledwie dwa miesiące później Katar zobowiązał się do zakupu takiej samej liczby odrzutowców. Później zamówienie zwiększono do 36 egzemplarzy.