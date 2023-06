Polowanie na HIMARS-y. Rosja oferuje za ich eliminację pokaźną kwotę

Serwis The Defence Post, powołując się na informacje Ministerstwa Obrony Rosji, opublikował ciekawe zestawienie "nagród" za niszczenie zachodniego sprzętu wojskowego, który jest wykorzystywany w Ukrainie. Rosjanie za eliminację wrogiego pojazdu opancerzonego mogą otrzymać 50 tys. rubli (600 dolarów), czołgu ok. 100 tys. rubli (1200 dolarów), a systemu rakietowego HIMARS nawet 300 tys. rubli (3600 dolarów). Taka sama nagroda obowiązuje w przypadku zniszczenia ukraińskiego śmigłowca lub samolotu bojowego. Według serwisu jest to część większego programu motywacyjnego dla rosyjskich żołnierzy.