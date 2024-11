Litwa stawia na wojska pancerne – kupi Leopardy 2A8 i CV90

O tym, że umowa na Leopardy dla litewskich wojsk lądowych zbliża się wielkimi krokami, wiadomo było już od dłuższego czasu . Minister obrony Laurynas Kasčiūnas informował na początku miesiąca w wywiadzie dla państwowej telewizji LRT, iż kontrakt zostanie podpisany do końca roku. Jako najbardziej prawdopodobną datę wskazywano listopad.

Według pojawiających się informacji Litwini są zainteresowani kupnem czołgów w liczbie dla jednego batalionu pancernego . W zależności od struktury przyszłego związku taktycznego w praktyce liczba ta przekłada się na mniej więcej pięćdziesiąt maszyn. Oczywiście należy doliczyć do tego konieczne wozy zabezpieczenia technicznego czy mosty szturmowe, więc ostatecznie kontrakt może obejmować dodatkowe wozy zbudowane na podwoziu Leoparda 2. Ciężki batalion ma osiągnąć gotowość operacyjną w 2030 roku.

Wojskowi chcą kupić wozy, które trafią do dwóch batalionów, co sugeruje chęć kupna około dziewięćdziesięciu egzemplarzy. Co interesujące, wybór szwedzkich pojazdów wynikał z rekomendacji stworzonej na podstawie analizy kosztów, korzyści przemysłowych i współpracy politycznej.