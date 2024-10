Sąsiad Polski się zbroi. Podwoi produkcję amunicji

Dodatkowe środki mają pozwolić na postawienie drugiej linii produkcyjnej do 2027 roku, co pozwoli na zwiększenie produkcji amunicji do broni strzeleckiej z obecnych 60 mln sztuk do 120 mln sztuk rocznie. Warto też zaznaczyć, że we wrześniu 2024 roku litewska firma zawarła też porozumienie z amerykańskim gigantem przemysłu obronnego Northrop Grumman dotyczące produkcji amunicji kal. 30 mm do 2026 roku.