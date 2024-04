Fregaty rakietowe typu Constellation notują (kolejny) kilkuletni poślizg

W podsumowaniu przeglądu stwierdzono, że w budowanym obecnie USS Constellation (FFG 62) , jednostce wiodącej projektu, problemem jest dostosowanie projektu FREMM do amerykańskich wymagań i opóźnienia po stronie zaangażowanych w przedsięwzięcie poddostawców. W raporcie ponownie pojawia się znana już kwestia braku wykwalifikowanych pracowników w stoczni.

© US Navy | MCC Keith DeVinney

Obecny poślizg fregat Constellation dotyczy głównie fazy projektowej, jednak stanowi duży problem, biorąc pod uwagę, że fregaty będą głównym koniem roboczym US Navy w kolejnych latach. Wiceadmirał James Downey, szef dowództwa systemów morskich marynarki wojennej, poinformował, że szczegółowy projekt przyszłych fregat nie został jeszcze ukończony.

Ograniczone moce przerobowe stoczni mogą stanowić również kolejny hamulec czasowy dla planów przyśpieszenia budowy okrętów. Vandroff przyznał, że obecnie stocznia ma możliwość budowania maksymalnie dwóch nowych fregat rocznie, natomiast jeśli flota chciałaby zwiększyć tę liczbę do trzech lub czterech, konieczne staje się zanegowanie w projekt kolejnej stoczni.

Nie stanowi to jednak żadnej nowości. Dla przyspieszenia realizacji planu budowy dwudziestu fregat typu Constellation dowództwo US Navy rozważało pomysł równoległego wytwarzania okrętów w dwóch stoczniach. W roku budżetowym 2022 ten pomysł został wstrzymany przez Kongres do czasu większego zaawansowania prac projektowych. Uruchomienie produkcji fregat w drugiej stoczni będzie zależało od dalszego finansowania programu, znalezienia odpowiedniej stoczni i przekazania niezbędnej dokumentacji przez Fincantieri.