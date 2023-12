Europejska korweta patrolowa. Państwa łączą siły we wspólnym projekcie

Do realizacji programu MMPC (zwanego pierwotnie European Patrol Corvette) stocznie Fincantieri i Naval Group stworzyły spółkę joint venture Naviris. Rok później do programu dołączyła również Hiszpania, co otworzyło drogę do ubiegania się o dofinansowanie i wsparcie ze strony PESCO. Żeby otrzymać dofinansowanie, w program powinny być zaangażowane minimum trzy państwa.