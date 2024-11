Francuzi opracują pocisk do zwalczania radarów. Szykują się zmiany

Szczególnie efektywne mogą być gdy będą przenoszone przez drony. Te maszyny, o cechach obniżonej wykrywalności przez radary, będą mogły podlecieć blisko wrogiej obrony przeciwlotniczej i odpalić pociski, które same również naprowadzają się na cel pasywnie – nie emitując żadnych sygnałów. Da to przeciwnikowi bardzo mało czasu na reakcję i ewentualne wyłączenie radaru. Inną zaletą pocisków przeciwradarowych jest to, że mogą być odpalone niezwłocznie po wykryciu pracy wrogiego radaru i same się na niego naprowadzą. Inne rodzaje amunicji naprowadzanej jak bomby naprowadzane nawigacją satelitarną czy pociski manewrujące wymagają podania dokładnych koordynatów celów. Pocisk antyradiolokacyjny sam znajduje swój cel.

O ile w przypadku dronów pociski antyradiolokacyjne mogą być wykorzystywane ofensywnie do niszczenia wrogiej obrony przeciwlotniczej, to w przypadku przenoszenia przez Rafale czy inne samoloty załogowe mogą być wykorzystywane do samoobrony. W przypadku wykrycia pracy wrogiego radaru, a tym bardziej po odpaleniu pocisku przeciwlotniczego, wystrzelenie pocisku antyradiolokacyjnego zmusza operatorów radaru do jego wyłączenia, co powoduje zerwanie naprowadzania pocisku przeciwlotniczego i umożliwia samolotowi dalsze wykonywanie zadania lub ucieczkę. Amerykanie już w trakcie Pustynnej Burzy i później w czasie wojen na Bałkanach i drugiej wojny w Zatoce Perskiej regularnie wystrzeliwali HARM-y tylko po to aby przeciwnik trzymał swoje radary wyłączone. Chodziło nie tyle o zniszczenie jego obrony przeciwlotniczej co jej obezwładnienie.