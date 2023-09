Brytyjskie myśliwce będą jeszcze nowocześniejsze

Hełm, ciągle będący jeszcze w fazie rozwoju, łączy w sobie funkcje wyświetlacza przeziernego, celownika i noktowizora. Wszystkie niezbędne informacje są wyświetlane na wizjerze hełmu, więc pilot ma je przed oczami niezależnie w którą stronę jest zwrócona jego głowa. Przykładowo pozwala to na ciągłą obserwację celu w czasie walki powietrznej bez potrzeby wzrokowego kontrolowania tablicy przyrządów czy radaru. Obrazy i dane ze wszystkich sensorów są cały czas wyświetlane przed oczami pilota. Co więcej poszczególne rodzaje obiektów są wyświetlane w różnych kolorach, co pozwala na łatwe odróżnienie sojuszników od przeciwników. Dodatkowo na wizjerze mogą być wyświetlane obrazy wideo z zasobników celowniczych, innych sensorów, a nawet obrazy przesyłane przez łącze danych z innych źródeł.

Każdy hełm Striker II jest produkowany pod konkretnego pilota. Proces produkcji rozpoczyna się od wykonania trójwymiarowego skanu głowy danego pilota. Dzięki temu hełm jest idealnie dopasowany i wyważony, co znacząco zmniejsza obciążenia dla karku w czasie wielogodzinnych misji i wykonywania ostrych manewrów z przeciążeniami do 9g. Hełm waży około 2 kg. Co istotne w hełmie jest zintegrowany system widzenia nocnego. W starszych hełmach konieczne było przyczepianie osobnych noktowizorów co zwiększało masę hełmu i zawężało pole widzenia.