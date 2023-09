BAE Systems wyprodukuje haubice w Ukrainie. Jest porozumienie w sprawie lokalizacji fabryki

Dużą zaletą haubicy L119 jest to, że można ją w łatwy sposób przetransportować w wybrane, czasami nawet trudno dostępne miejsca. Może być holowana za pojazdem lub przenoszona drogą lotniczą np. podwieszona pod śmigłowcem. Według BAE Systems rozmieszczenie haubicy zajmuje minutę. Do jej obsługi standardowo potrzeba sześciu osób, ale w razie potrzeby liczbę tą można zredukować do trzech osób. L119 może strzelać łatwo dostępną amerykańską amunicją typu M1. Maksymalny zasięg tej artylerii to ok. 11,4 km.