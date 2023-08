W atmosferze Saturna szaleją potężne burze, których skutki utrzymują się przez wieki

Jednakże nawet po ustaniu tych burz ich pozostałości są w dalszym ciągu obecne w atmosferze Saturna. Jednym z tego przejawów są wciąż trudne do wyjaśnienia anomalie chemiczne. Wykazały to analizy przeprowadzone przy pomocy radioteleskopów. Tego typu narzędzia są niezbędne, ponieważ dopiero przy ich wykorzystaniu dostrzegamy to, co jest w tym kontekście istotne. Przy pomocy zwykłego teleskopu możemy jedynie dostrzec niezwykle zamgloną atmosferę tej planety.