Krokodyle reagują na płacz dzieci

Za badaniami stoi zespół bioakustyków z Uniwersytetu w Saint-Etienne we współpracy z badaczami z Uniwersytetu w Lyonie. Obserwowali oni krokodyle nilowe (Crocodylus niloticus) i zauważyli, że w istocie reagują one na płacz dzieci ssaków, w tym także ludzi. Swoje badania przeprowadzali na terenie CrocoParku znajdującego się w marokańskim mieście Agadir, w którym zamieszkuje około 300 krokodyli. Mają one w nim możliwość swobodnego poruszania się oraz zachowywania w niemalże taki sam sposób, jakby żyły na wolności.

Niezwykle interesująca w powyższym kontekście była reakcja jednego z krokodyli, prawdopodobnie była to samica. Otóż natychmiast po usłyszeniu odtwarzanych dźwięków podeszła do głośnika, by potem nagle odwrócić się i zwrócić w stronę pozostałych krokodyli. Naukowcy analizując tę sytuację sugerują, że mogła to być analogiczna reakcja do tej, jaką prezentują matki, które chcą chronić swoje dzieci przed niebezpieczeństwem.