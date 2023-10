Rzeki są nie z tej ziemi. Występowały również na Marsie

- Nasze badania wskazują, że na Marsie mogło znajdować się znacznie więcej rzek, niż wcześniej sądzono. Oferuje to wizję Marsa, w której większość planety miała kiedyś odpowiednie warunki do rozwoju życia - twierdzi prof. Benjamin Cardenas, główny autor odkrycia.

W nowych badaniach, które ukazały się w czasopiśmie "Geophysical Research Letters" naukowcy wykorzystali modele numeryczne do symulacji erozji powierzchni Marsa na przestrzeni tysięcy lat. Odkryli, że niektóre z powszechnie występujących na Czerwonej Planecie formacji kraterowych są najprawdopodobniej pozostałościami starożytnych koryt rzek.

Niedawna analiza danych zebranych przez łazik Curiosity w kraterze Gale dostarczyła kolejnych dowodów na istnienie rzek na Czerwonej Plancie. Co więcej, autorzy publikacji wskazują, że mogły one być bardziej rozpowszechnione, niż do tej pory sądzono.