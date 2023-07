Nowe odkrycia łazika Perseverance. Chodzi o materię organiczną na Marsie

Należący do NASA łazik Perseverance znalazł w kraterze Jezero na Marsie związki organiczne. Odkrycie to sugeruje, że materia organiczna może być szeroko rozpowszechniona na całej Czerwonej Planecie. Badania ujawniły dowody na obecność węglowodorów w wielu formacjach skalnych. Co więcej, wykryte związki występują w wielu miejscach, w różnych ilościach i rodzajach.