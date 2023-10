Merkury nadal się kurczy

Merkury to najmniejsza i najbliższa naszej gwiazdy planeta Układu Słonecznego. Okrąża Słońce co 88 dni. Ma śladową atmosferę, a jej powierzchnia z licznymi kraterami uderzeniowymi przypomina Księżyc. Temperatura na powierzchni oscyluje między minus 183 st. Celsjusza a 427 st. Celsjusza. Planeta nie posiada naturalnych satelitów. Można ją dostrzec gołym okiem, jednak ze względu na bliskość Słońca, obserwacje z Ziemi powiodą się jedynie tuż przed wschodem lub tuż po zachodzie Słońca.

Merkury, mimo że jest znany ludzkości już od czasów starożytnych, jest jedną z najmniej zbadanych planet Układu Słonecznego i skrywa przed nami kilka tajemnic. Naukowców od lat zastanawia zaskakująco wysoka gęstość planety. Do tego Merkury ma własne pole magnetyczne, jako jedyna poza Ziemią planeta skalista w Układzie Słonecznym. Ale jest jeszcze coś. Merkury się kurczy i dzieje się to od dawna.

- Ponieważ wnętrze Merkurego się kurczy, jego skorupa ma coraz mniej powierzchni do pokrycia. Reaguje na to powstawaniem skarp i uskoków, kiedy jeden obszar terenu zostaje wepchany na sąsiedni – przyznał na łamach "The Conversation" David Rothery z Open University, współautor publikacji. - To jest jak zmarszczki, które tworzą się na jabłku w miarę jego starzenia się, z tą różnicą, że jabłko kurczy się, ponieważ wysycha, podczas gdy Merkury kurczy się z powodu utraty ciepła z jego wnętrza – dodał.