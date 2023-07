Nowe odkrycie. Wyjątkowa planeta we Wszechświecie

Chmury są w stanie odbić znaczną ilość światła gwiazd, chociaż te ziemskie nie są w tej konkurencji najefektywniejsze. Ich skuteczność na tym polu dochodzi do około 30 proc. Wśród planet Układu Słonecznego największe albedo, czyli stosunek ilości światła odbitego do padającego, ma Wenus – odbija 75 proc. światła.

Jak się jednak okazuje, w skali kosmosu nie jest to i tak rekord. Należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej teleskop CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite) pozwolił zaobserwować egzoplanetę oznaczoną LTT9779b, która jest w stanie odbijać aż 80 proc. docierającego do niej światła gwiazdy, co oznacza, że najjaśniejszą jak dotąd znaną nam planetą we Wszechświecie.