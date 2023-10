Pół miliona nowych gwiazd. ESA donosi o cennych odkryciach

Gaia to obserwatorium kosmiczne, którego głównym celem jest stworzenie precyzyjnej mapy Drogi Mlecznej w trzech wymiarach . Realizuje to poprzez określanie odległości do gwiazd. Jednak w trakcie tej misji, astronomowie mają również możliwość prowadzenia badań dotyczących innych aspektów kosmosu.

Mimo to, w tych ogromnych zbiorach danych nadal istnieją luki w tworzeniu pełnej mapy. Na przykład, Gaia nie zbadała jeszcze dokładnie obszarów na niebie, które są szczególnie gęsto usiane gwiazdami. Dotyczy to przede wszystkim gromad kulistych, czyli skupisk gwiazd powiązanych ze sobą grawitacyjnie i zwykle rozmieszczonych sferycznie. Niektóre z tych gromad kulistych są jednymi z najstarszych obiektów we Wszechświecie, co czyni je szczególnie cennymi dla naukowców jako cele badań. Problemem jest jednak to, że jasne jądra tych gromad, pełne gwiazd, mogą utrudniać teleskopowi uzyskanie wyraźnego obrazu.