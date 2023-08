Geny można kontrolować za pomocą elektryczności

Ludzkie geny można aktywować lub dezaktywować za pomocą elektryczności. Pokazuje to eksperymentalna technologia opracowana przez szwajcarskich naukowców, która wykorzystuje słabe impulsy elektryczne do wyzwalania produkcji insuliny. Naukowcy są przekonani, że dalszy rozwój technologii może doprowadzić do powstania implantów, które można będzie wykorzystać do aktywowania konkretnych genów, co może utorować drogę do powstania terapii leczących różnorakie problemy zdrowotne związane z genami.