Testują go na ludziach. Medyczny chatbot już "leczy"

PaLM 2 to model językowy Google, na którym opierają się takie produkty firmy, jak na przykład Google Bard. Na konferencji Google I/O , która miała miejsce w maju firma zaprezentowała Med-PaLM 2, czyli narzędzie zaprojektowane do odpowiadania na pytania dotyczące zagadnień medycznych. Teraz dowiadujemy się, jakie są rezultaty testów tej technologii w rzeczywistych szpitalach. Próby te trwają już od kwietnia tego roku. Google twierdzi, że jego medyczny model AI będzie szczególnie pomocny w krajach o "bardziej ograniczonym dostępie do lekarzy".

Med-PaLM 2 został przeszkolony na podstawie wyselekcjonowanego zestawu demonstracji ekspertów medycznych, dzięki którym posiada bardziej ukierunkowaną i rozleglejszą wiedzę na tematy zdrowia niż uogólnione chatboty, takie jak Bard, Bing i ChatGPT. Według przeprowadzonych na nim badań ma on jednak problem z precyzją i dokładnością, jaką przejawiają inne modele językowe. Testujący go lekarze zwrócili uwagę na to, że w porównaniu z odpowiedziami na pytania, które dawali ludzcy medycy, sztuczna inteligencja dawała mniej ścisłe odpowiedzi, wtrącając do nich często nieistotne informacje.