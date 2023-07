Zamrożone patogeny sprzed tysięcy lat. Naukowcy coraz uważniej im się przyglądają

Serwis Science Alert informuje, że zgodnie z szacunkami "każdego roku możemy spodziewać się czterech sekstylionów (4 000 000 000 000 000 000 000) mikroorganizmów uwalnianych z topniejącego lodu . To mniej więcej tyle samo, co szacunkowa liczba gwiazd we Wszechświecie". Liczby są naprawdę ogromne, dlatego naukowcy coraz częściej starają się oszacować ryzyko związane z topnieniem lodowców oraz wiecznej zmarzliny i uwolnieniem starożytnych patogenów.

Zdaniem naukowców sugeruje to, że większość prób inwazji starożytnych patogenów zakończy się niepowodzeniem. Zaznaczają jednak, że są to jedynie symulacje komputerowe, a przewidzenie wszystkich scenariuszy i potencjalnych zagrożeń nie jest do końca możliwe. Corey JA Bradshaw oraz Giovanni Strona, zaangażowani w badanie na łamach The Conversation podkreślili: "ryzyko związane z tą niewielką frakcją patogenów może wydawać się nieduże, ale należy pamiętać, że są to wyniki uwolnienia tylko jednego konkretnego patogenu w symulowanych środowiskach".