Osoby zaprzeczające zmianie klimatu mają rację: obecne upały niczego nie dowodzą

To przykładowe skutki fali upałów, która dotarła także do naszego kraju: w sobotę (15 lipca) słupki rtęci w Słubicach pokazały ponad 35℃. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało weekendowe alerty dla niemal całej Polski. Podobne ostrzeżenia wydał też IMGW.

Gdy ktoś łączy fale upałów z globalnym ociepleniem, wciąż może spotkać się z nieprzychylnymi reakcjami. Osoby niewierzące w obecną zmianę klimatu bądź destrukcyjny wpływ człowieka na klimat, zwykły zauważać dumnie: "Jak jest chłodny tydzień w maju, to nagle każdy zapomina o globalnym ociepleniu, a jak jest gorący tydzień w lipcu – w wakacje! – to nagle podnosi się larum."

No cóż, jest co podnosić. Bo nie o tę jedną falę upałów chodzi, a cały kontekst i szerszą perspektywę.

Do tego ostatnie osiem lat było najcieplejsze w historii pomiarów, a temperatura na Ziemi – jak wskazują klimatolodzy – jest obecnie najwyższa od przynajmniej 125 tys. lat. A więc na długo przed pojawieniem się czegokolwiek, co przypominało ludzką cywilizację.

Jak informuje serwis Nauka o Klimacie, w latach 1961-1990 dni z minusową temperaturą było średnio 69, a w poprzedniej dekadzie 48. W tym samym czasie zmniejszyła się też liczba dni z pokrywą śnieżną – z 64 do 40. Do tego w ostatnim półwieczu średnioroczna temperatura w Warszawie wzrosła z 7,5 do 10°C, a we Wrocławiu z 8,5 do blisko 11°C, przekraczając średnioroczną temperaturę typową wcześniej dla Budapesztu.