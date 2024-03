Etanol i inne złożone cząsteczki organiczne w kosmosie. Astronomowie właśnie je znaleźli

Międzynarodowy zespół astronomów wykorzystał zamontowane na pokładzie Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST) urządzenie o nazwie MIRI (Mid-Infrared Instrument), służące do obserwacji w zakresie średniej podczerwieni. To pozwoliło zidentyfikować rożne związki organiczne, jak etanol czy kwas octowy, osadzone w lodowych drobinach krążących wokół dwóch protogwiazd, które nie dorobiły się jeszcze swoich planet. Naukowcy podkreślają, że są to kluczowe składniki umożliwiające powstanie światów potencjalnie mogących utworzyć na powierzchni warunki nadające się do powstania i rozwoju życia.