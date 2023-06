Teleskop Webba wykrył złożone cząsteczki organiczne w galaktyce oddalonej o ponad 12 mld lat świetlnych

Ten projekt rozpoczął się, gdy byłem jeszcze na studiach podyplomowych, badając trudne do wykrycia, bardzo odległe galaktyki przesłonięte pyłem – powiedział Joaquin Vieira, obecnie profesor astronomii i fizyki na University of Illinois Urbana-Champaign. - Ziarna pyłu pochłaniają i reemitują około połowy promieniowania wytwarzanego przez gwiazdy we Wszechświecie, sprawiając, że światło podczerwone z odległych obiektów jest niezwykle słabe lub niewykrywalne przez naziemne teleskopy.