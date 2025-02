Zwolnienie z podatku VAT, zniżki na opłaty drogowe i parkingowe, dostęp do pasów autobusowych oraz publiczne inwestycje w dobrą infrastrukturę ładowania (również w domu) – to część z najważniejszych rozwiązań, którymi władze w Norwegii zachęcały społeczeństwo do przesiadki za kółka samochodów elektrycznych.

- Całe nasze społeczeństwo przeszło przez tę mentalną zmianę. Chodzi mi o to, że Norwegowie nie są bardziej ekologiczni ani bardziej skłonni do robienia tego typu rzeczy niż inni. To polityka to spowodowała, a ludzie szybko to zrozumieli i zmienili swoje myślenie na ten temat - komentuje w rozmowie z CNBC Christina Bu, sekretarz generalna NEVA.