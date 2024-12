Ekolodzy dopięli swego. Norwegia wstrzymała wydobywanie metali rzadkich

Jeszcze w listopadzie 120 ustawodawców Unii Europejskiej skierowało list do norweskiego parlamentu, apelując o odrzucenie projektu z uwagi na potencjalne zagrożenie dla morskiej bioróżnorodności oraz zmian klimatycznych. Zwrócono uwagę na liczne braki w ocenie wpływu na środowisko.

- To kluczowe zwycięstwo w walce z górnictwem głębinowym. To powinien być gwóźdź do trumny dla destrukcyjnego przemysłu – komentował Frode Pleym, szef norweskiego oddziału Greenpeace, cytowany przez agencję Reutera.