Ta cząstka ma masę i nie ma masy. To zależy, w jakim kierunku się porusza

Fermiony semi-Diraca (semi-Dirac fermions), a właściwie efekty wskazujące na ich istnienie, dostrzegli naukowcy z Pennsylvania State University oraz z Columbia University. Zaobserwowali je wewnątrz materiału półmetalicznego zwanego ZrSiS. To związek cyrkonu, krzemu i siarki, który zmienia swoje właściwości w ekstremalnych warunkach. Zdaniem naukowców obserwacja tych kwazicząstek może doprowadzić do opracowania szeregu nowych technologii.

Badaniami, które zaowocowały obserwacjami fermionów semi-Diraca kierował Yinming Shao z Pennsylvania State University. – To było całkowicie nieoczekiwane. Kiedy zaczynaliśmy pracę z tym materiałem, nawet nie szukaliśmy fermionu semi-Diraca, ale widzieliśmy sygnatury, których nie rozumieliśmy. Okazuje się, że dokonaliśmy pierwszej obserwacji tych kwazicząstek, które czasami poruszają się tak, jakby miały masę, a czasami, jakby jej nie miały – powiedział Shao.

Teorie dotyczące fermionów semi-Diraca zostały opracowane w latach 2008 i 2009 przez kilka zespołów badaczy, w tym naukowców z Université Paris Sud we Francji i University of California w Davis. Teoretycy przewidywali, że mogą istnieć kwazicząstki posiadające właściwości zmiany masy w zależności od kierunku ruchu – będą wyglądać na bezmasowe, gdy będą poruszać się w jednym kierunku, ale będą miały masę, gdy będą poruszać się w innym kierunku.

Naukowcy w swoich pracach wykorzystali potężny magnes, który wytwarza pole magnetyczne blisko milion razy silniejsze od ziemskiego. Schłodzili kawałek ZrSiS do zaledwie kilka stopni powyżej zera absolutnego, wystawili go na działanie silnego pola magnetycznego w laboratorium i oświetlali go światłem podczerwonym.