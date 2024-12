Utrata lodu na Antarktydzie napędza burze. To pierwsza taka zmiana od 100 lat

Podczas mroźnych zimowych miesięcy lód morski pełni funkcję bariery, ograniczając przepływ ciepła z cieplejszego oceanu do chłodniejszej atmosfery. Brak tej osłony powoduje, że ciepło przedostaje się do atmosfery. Naukowcy zaobserwowali, że utrata lodu w 2023 roku dwukrotnie zwiększyła wypływ ciepła z oceanu do atmosfery w niektórych regionach.

Ciepło uwalniane do atmosfery może powodować powstawanie burz, poprzez podgrzewanie powietrza i przyspieszanie jego cyrkulacji, co prowadzi do tworzenia się chmur i intensyfikacji zjawisk pogodowych. Szacuje się, że zmniejszona pokrywa lodu w 2023 r. zwiększyła częstotliwość sztormów pomiędzy siedmioma dniami w miesiącu w porównaniu do okresu 1990–2015.