Tysiące Grotów dla polskiej armii. MON robi zakupy

MON podpisało kolejną, dużą umowę na dostawy broni dla Wojska Polskiego. W ramach kontraktu o wartości ponad miliarda złotych brutto żołnierze otrzymają ok. 45 tys. karabinków MSBS GROT C16 FB-A2, 13 tys. pistoletów samopowtarzalnych kal. 9 mm VIS 100 oraz 1,3 tys. granatników podwieszanych do karabinka MSBS GROT kal. 40 mm.

Umowa zawarta pomiędzy Agencją Uzbrojenia oraz Fabryką Broni "Łucznik" – Radom Sp. z o.o. dotyczy dostaw 5,56 mm karabinków MSBS GROT, 40 mm podwieszanych granatników i 9 mm pistoletów samopowtarzalnych VIS 100 dla Sił Zbrojnych RP. MON zakłada realizację części gwarantowanej i opcjonalnej kontraktu w latach 2026-2029. Wyjaśnia jednocześnie, że część opcjonalna polega na dostawie dodatkowych karabinków MSBS, pistoletów VIS 100 oraz granatników podwieszanych.

Groty dla polskiej armii

Polskie karabinki GROT MSBS C16 FB-A2, produkowane przez Fabrykę Broni "Łucznik" w Radomiu, zyskują uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Broń sprawdziła się w warunkach bojowych w Ukrainie, zdobywając pozytywne opinie za swoją niezawodność i ergonomię. USA również wykazały zainteresowanie Grotami, co potwierdza ich skuteczność i jakość.

Karabinki MSBS GROT C16 FB-A2 są nowoczesnymi modułowymi karabinami szturmowymi, które stanowią podstawowe uzbrojenie Wojska Polskiego. Nazwa "MSBS" pochodzi od polskiego skrótu "Modułowy System Broni Strzeleckiej". Działają w systemie gazodynamicznym z tłokiem o krótkim skoku, co zapewnia niezawodność w trudnych warunkach.

Konstrukcja opiera się na modułowości, co oznacza, że użytkownicy mogą łatwo modyfikować broń, zmieniając konfiguracje, na przykład z wersji klasycznej na układ bezkolbowy (bullpup). Broń posiada wymienny lufy, co umożliwia adaptację do różnych kalibrów i długości, choć standardowa wersja wykorzystuje amunicję NATO 5,56 × 45 mm.

Model C16 FB-A2 jest wyposażony w lufę o długości 406 mm (16 cali), co czyni go odpowiednim do działań na średnich dystansach. Zastosowanie szyny montażowej w standardzie Picatinny pozwala na łatwe instalowanie różnorodnych celowników optycznych, kolimatorów i innych akcesoriów, zwiększając wszechstronność broni. Karabinek został również wyposażony w ergonomiczne uchwyty i regulowaną kolbę, co zwiększa komfort użytkowania i dostosowanie do indywidualnych preferencji żołnierza.