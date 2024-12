Rosyjscy kosmonauci idą na spacer w kosmosie. Potrwa kilka godzin

NASA zapowiedziała transmisję na żywo z kosmicznego spaceru dwóch rosyjskich kosmonautów, który odbędzie się 19 grudnia. Relacja rozpocznie się o 15:45 czasu polskiego na platformie NASA+ . Na rozpoczęcie spaceru trzeba będzie jednak poczekać niespełna 30 minut od rozpoczęcia transmisji. Jest on zaplanowany bowiem na 16:10 i ma potrwać ok. 6,5 godziny.

Dla Owczinina będzie to drugi spacer kosmiczny, natomiast dla Wagnera pierwszy. Mężczyzn będzie można odróżnić m.in. przez kolor ich skafandrów. Owczinin założy skafander Orlan z czerwonymi paskami, a Wagner z niebieskimi. To będzie 272. spacer kosmiczny wspierający prace na stacji.

Dodajmy, że choć spacer Owczinina i Wagnera potrwa ponad 6 godzin, to nie będzie on najdłuższym w historii. Do niedawna rekord wynosił 8 godzin i 56 minut, jednak 17 grudnia o godzinie 6:51 polskiego czasu został pobity o kilka minut względem poprzedniego. Nowy rekord to spacer trwający 9 godzin i 6 minut.