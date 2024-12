Dział po horyzont. Wszystkie zmierzają do Rosji

To nie pierwszy raz, gdy zauważono przemieszczanie się tych systemów po Rosji. Przypomnijmy, że M-1989 "Koksan" był widziany w transporcie do Rosji jeszcze w połowie listopada . W październiku natomiast informowano o szkoleniu rosyjskich żołnierzy w obsłudze tych systemów w jednostce zajmującej się szkoleniem żołnierzy z obsługi artylerii w Saratowie.

M-1989 "Koksan" to broń, która ma zasięg do 60 km przy użyciu pocisków aktywno-reaktywnych. Zastosowanie standardowej amunicji ogranicza ten zasięg do 40 km. Szybkostrzelność wynosi zaś 2 strzały na 5 minut. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, iż "Koksan" jest narzędziem wykorzystującym armatę kal. 170 mm, czyli unikalną dla Korei Północnej. Oznacza to, że Rosjanie muszą pozyskiwać amunicję właśnie z tego kraju, gdyż sami stosują inny kaliber broni.