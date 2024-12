Pokazali wnętrze wozu z USA. Jednoznaczna opinia Ukraińców

Wedle deklaracji producenta, M2 Bradley jest w stanie osiągać prędkość do ok. 60 km/h i ukraińscy żołnierze z 47. Brygady Zmechanizowanej to potwierdzają. Ich zdaniem to bardzo dobry rezultat, biorąc pod uwagę mocne opancerzenie i solidne wyposażenie tego wozu.