Ukraińska improwizacja. Potężny moździerz automatyczny osadzony na ciężarówce

Jak to mówią potrzeba matką wynalazków i tutaj wygląda, że żołnierze zapragnęli moździerza samobieżnego. W tym celu zdołali zamontować na zwykłej ciężarówce potęzny moździerz automatyczny 2B9 Wasilok. Omawiamy jego możliwości.

Przykłady twórczej inwencji ukraińskich żołnierzy już widzieliśmy na przykładzie np. miniaturowej wyrzutni BM-21 Grad, czy wykorzystania lotniczej wyrzutni niekierowanych rakiet S-8 w charakterze improwizowanej artylerii. Trafił się nawet przypadek doklejania taśmą klejącą granatów odłamkowych VOG-25 do granatu przeciwpancernego z granatnika RPG-7V/2. Na poniższym nagraniu widzimy ostrzał Rosjan za pomocą moździerza automatycznego 2B9 Wasilok zamontowanego na ciężarówce.

Sądząc po drganiach platformy, to raczej można zakładać, że celność moździerza uległa znacznemu pogorszeniu niż ma to miejsce w przypadku ustawienia go na ziemi.

2B9 Wasilok — moździerz automatyczny zasypujący przeciwnika gradem pocisków

Korzenie moździerza sięgają lat 70 kiedy to w ZSRR poszukiwano lekkiego systemu zdolnego zasypać przeciwnika dosłownym gradem pocisków. Ostatecznie stanęło na kalibrze 82 mm i projekcie automatycznego moździerza, któremu bliżej było do armaty mogącej strzelać na wprost niż do klasycznego moździerza.

2B9 Wasilok przyjęty do uzbrojenia w 1970 roku był pierwszym na świecie moździerzem tego typu. Działał on na zasadzie krótkiego odrzutu lufy oraz był wyposażony w oporopowrotnik i chłodnicę zakrywającą połowę lufy. Ta napełniona wodą była w stanie schłodzić lufę i zapewnić szybkostrzelność teoretyczną na poziomie do 120 strz./min, ale praktyczna szybkostrzelność była niższa ze względu na mechanizm ładowania.

Wykorzystuje on kasetki ładowane od boku zawierające po cztery granaty każda (załadowana kasetka waży ~16 kg). Z tego względu praktyczna szybkostrzelność wynosi do 20 strz.min, a zasięg ostrzału to 4 km. Osiągnięto to wszystko przy stosunkowo niskiej masie wynoszącej blisko 650 kg.

Co ciekawe sześć moździerzy 2B9 Wasilok znajdowało się na wyposażeniu pododdziałów powietrznodesantowych Wojska Polskiego. Mimo wieku to wciąż bardzo skuteczna broń w niszczeniu lekkich fortyfikacji lub nawet pojazdów opancerzonych za pomocą pocisków z głowicą kumulacyjną.