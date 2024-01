Rzeź Rosjan pod Awdijiwką. M2A2 Bradley nie dał im szans

Awdijiwka to strategiczne miejsce w konflikcie pomiędzy Rosją a Ukrainą . Bywa nazywana "bramą do Doniecka" i obydwu armiom bardzo zależy na kontrolowaniu tego terenu. Kijów nie ukrywał, że zdecydował się wysłać w bój m.in. niemieckie czołgi Leopard 2 oraz bojowe wozy piechoty M2A2 Bradley dostarczone przez Stany Zjednoczone. Jeden z tych ostatnich stał się bohaterem materiału wideo, który pojawił się w internecie.

Ukraińcy znajdujący się we wnętrzu M2A2 Bradley wykorzystali podstawową broń, w jaką wyposażony jest ten amerykański bojowy wóz piechoty. Chodzi o armatę automatyczną M242 Bushmaster kal. 25 mm. Jej szybkostrzelność sięga 200 strz./min, a efektywny zasięg prowadzenia ognia to nawet ok. 2 km. M2A2 Bradley wyposażony jest też w dwa karabiny maszynowe oraz podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych.