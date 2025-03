Rzadkie odkrycie w Pompejach. Barwny fresk z Dionizosem i zakazanymi praktykami

W centrum tej sceny znajduje się stary satyr i młoda kobieta, przygotowująca się do inicjacji w kulcie Dionizyjskim . Tajemniczym aspektem tego kultu były jego sekrety. Choć wiele aspektów Dionizyjskich rytuałów zaginęło na przestrzeni wieków, historyczne zapisy sugerują, że rytuały te obejmowały użycie dużych ilości wina i innych substancji odurzających, takich jak opium, w celu wywołania transu. Dionizos był także postrzegany jako bóg zmartwychwstający, co miało być obiecywane osobom inicjowanym w misterium.

Jedynym innym znanym przykładem dużego fresku opisującego rytuały Dionizyjskie jest ten odkryty w 1909 roku w podmiejskiej willi w Pompejach, znanej jako Willa z Misteriami. Tamto malowidło również przedstawia satyrów, menady i kobietę przygotowującą się do małżeństwa, jednak brakuje tam elementów związanych z polowaniem.

Oba przykłady fresków, jak zauważył Gabriel Zuchtriegel, dyrektor Parku Archeologicznego w Pompejach, ukazują "dziką, nieujarzmioną stronę kobiecości" , kobietę, która "łamie porządek męski, by swobodnie tańczyć, polować i jeść surowe mięso w górach i lasach".

Malowidła z obu miejsc pochodzą z połowy I wieku p.n.e., co oznacza, że już wtedy mogły być uważane za historyczne. Gdy w 79 roku n.e. wybuchł Wezuwiusz, zakonserwował je na dwa tysiąclecia. Freski sugerują, że zakaz obchodzenia tajemniczych rytuałów wprowadzony w 186 roku p.n.e. był często ignorowany, przynajmniej w regionie.

W starożytności istniały kulty misteryjne, do których dostęp mieli tylko wtajemniczeni. Obejmowały one rytuały obiecujące nową, szczęśliwą egzystencję zarówno w życiu doczesnym, jak i po śmierci. Odkryty fresk można datować na lata 40-30 p.n.e.

Nowo odkryta scena dodaje kolejny element do wyobrażeń o misteriach – polowanie. Powyżej głównego fryzu znajduje się mniejszy pas ukazujący zwierzęta, takie jak sarny, dziki i ptaki. "To wyjątkowe świadectwo religijnej i artystycznej historii Pompejów" –przekazał włoski minister kultury Alessandro Giuli w komunikacie parku w Pompejach. Nowy fresk został już udostępniony do zwiedzania.