Niezwykłe znalezisko w Pompejach. Świadczy o prawdziwym luksusie elit

Archeolodzy pracowali w rejonie Pompejów - Regio IX. Udało im się odkopać ogromny, prywatny kompleks kąpielowy , który przylega do sali bankietowej w jednej z bogatych willi. Te odkrycia sugerują, że rzymskie domy mogły służyć jako sceny do wystawnych przyjęć, które odgrywały ważną rolę w życiu towarzyskim i politycznym ówczesnej elity.

Nowo odkryte łaźnie składają się z trzech typów: caldarium, tepidarium, frigidarium (łaźni gorącej, ciepłej i zimnej) oraz apodyterium (szatni). Na podstawie ławek w szatni szacuje się, że łaźnie mogły pomieścić do 30 osób. Termy sąsiadują z dużą salą jadalną ("czarnym salonem" odkrytym kilka miesięcy temu), co sugeruje, że służyły one do organizowania wystawnych bankietów.