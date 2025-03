Rzadki cios mamuta znaleziony na ranczu w zachodnim Teksasie. Bez szkieletu

"Byłem sceptyczny, gdy myśliwy pokazał mi zdjęcie czegoś, co uważał za skamielinę" - powiedział kierownik O2 Ranch Will Juett, którego cytuje w komunikacie uniwersytet w Teksasie. "Pomyślałem, że to prawdopodobnie tylko stary pień, ale wyobraziłem sobie, jak wspaniale byłoby, gdyby miał rację" - dodał. Cios znajdował się w obszarze odpływu koryta strumienia, co było dla myśliwego niemałym zaskoczeniem.