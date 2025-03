Colossal Biosciences, firma biotechnologiczna, ogłosiła stworzenie "włochatej myszy" jako część ambitnego projektu przywrócenia mamuta włochatego do życia do 2028 r. Jak podaje IFLScience, naukowcy zidentyfikowali geny odpowiedzialne za cechy charakterystyczne mamuta , takie jak grubość i kolor sierści, i wprowadzili je do genomu myszy.

Zespół biotechnologów wykorzystał zaawansowane technologie do edycji genomu myszy. Zmodyfikowano siedem genów zwierzęcia, co pozwoliło na uzyskanie cech podobnych do tych, które posiadał mamut. Włochate myszy mają sierść trzykrotnie dłuższą niż ich dzikie odpowiedniki, co jest wynikiem zmian w cyklu wzrostu włosów.