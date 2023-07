Katastrofa rosyjskiego samolotu. MiG-31 rozbił się na Kamczatce

Maszyna miała wykonywać lot treningowy i nie była wyposażona w amunicję. Rosyjskie media nie informują o losach załogi myśliwca, nie jest też znana przyczyna rozbicia się na terytorium Rosji . To jednak przynajmniej szósty MiG-31, którego Putin stracił od początku 2022 r. – zauważa ukraiński portal Defense Express. Ostatnio podobna sytuacja miała miejsce w kwietniu 2023 r., kiedy to rosyjski myśliwiec leciał i płonął w powietrzu .

Potencjalną przyczyną ostatniej straty armii Rosjan może być awaria silnika odrzutowego. To zjawisko, które w styczniu wywołało katastrofę jednej z maszyn odbywającej lot do Białorusi.

Dla armii rosyjskiej katastrofa każdego MiG-a-31 stanowi gigantyczną stratę. Wynika to z dwóch powodów. Przede wszystkim część z owych maszyn została przystosowana do przenoszenia broni hipersonicznej (MiG-31K), ale nie bez znaczenia na polu walki jest też wersja myśliwska (MiG-31BM).

Jak przypominał wcześniej dziennikarz WP Łukasz Michalik, rosyjskie maszyny mogą przenosić pociski R-37M o zasięgu szacowanym nawet na 400 km, choć realnie może on nie przekraczać 200 km. To niebezpieczna broń dla Ukraińców, bowiem jest zdolna do niszczenia jednostek i ważnych pod względem militarnym obiektów, często pozostając poza zasięgiem systemów obrony powietrznej.