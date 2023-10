RTX chwali się wynikami testów radaru LTAMDS. Będzie on stanowił oczy Patriotów

Koncern RTX zdradził trochę ciekawostek dotyczących radaru LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) testowanego na terenie poligonu White Sands Missile Range.

Rezultaty testów zdecydował się podsumować Tom Laliberty (prezes działu systemów obrony lądowej i powietrznej w Raytheon). "Doskonałe wyniki, jakie osiągnął radar LTAMDS na obecnym etapie testów, to kluczowy krok na drodze do osiągnięcia zdolności operacyjnej do końca tego roku".