Rozwiązanie jak z przyszłości. Innowacyjny sprzęt dla marynarki USA

Orca powstała na bazie innych bezzałogowych okrętów podwodnych Boeinga: Echo Seeker oraz Echo Ranger. Pozwoliły one przetestować wiele rozwiązań, które ostatecznie trafiły do nowego drona. Orca mierzy 26 metrów długości i może przepłynąć do 12000 km z prędkością do maksymalnie 14,8 km/h. Chociaż jego budowa nie była ani szybka, ani tania (koszty zostały niedoszacowane o ponad 240 mln dolarów), marynarka USA widzi ogromny potencjał w wykorzystaniu tego typu rozwiązań. Orca będzie pewnie dopiero pierwszym tego typu projektem amerykańskiej armii.